Синоптики о погоде в Баку

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Обнародован прогноз погоды на 7 сентября. Как сообщили в Национальной гидрометеорологической службе, завтра в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков, умеренный северо-восточный ветер.

Температура воздуха составит ночью 19-22° тепла, днем 25-29° тепла. Атмосферное давление будет выше нормы, 765 мм рт.ст., относительная влажность воздуха составит ночью 60-70%, днем 40-45%. В большинстве районов Азербайджана преимущественно без осадков, но ночью и утром в некоторых горных и предгорных районах ожидаются переменные дожди и грозы, местами ливни и град. Ночью и утром в отдельных районах временами туман. Будет дуть умеренный западный ветер. Температура воздуха составит ночью 18-23° тепла, днем 28-33° тепла, в горах ночью 9-14° тепла, днем 15-20° тепла.