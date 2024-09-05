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Зеленский: Россия может проиграть войну

Зеленский: Россия может проиграть войну

Операция ВСУ в Курской области доказывает миру, что Россия может проиграть войну против Украины. Об этом говорится в вечернем обращении президента Украины Владимира Зеленского.

Как рассказал президент, сегодня он заслушал очередной доклад главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. В частности, обсуждали Покровское направление и операцию украинских войск в Курской области.

«Мы сохраняем определенные рубежи и каждым днем Курской операции доказываем миру, что Россия может проиграть эту войну, и единственное, что для этого нужно – это достаточная наша решимость, решимость всех в мире, от кого зависит положение дел в мире. Не Москве определять будущее наших людей. И именно так должно быть всегда», – подчеркнул Зеленский.

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