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Постпред Ирана написал письмо Гутерришу с обвинениями США, Франции и Британии в лицемерии

Постпред Ирана написал письмо Гутерришу с обвинениями США, Франции и Британии в лицемерии

Обвинения в адрес Ирана в его вовлеченности в конфликт в Украине со стороны США, Франции и Британии, трех стран, непосредственно поставляющих Киеву оружие, являются лицемерием.

Такое мнение выразил постоянный представитель исламской республики при ООН Амир Саид Иравани, передает ТАСС.

«В ходе этой встречи (заседание Совета Безопасности ООН 30 августа по западным поставкам вооружений Киеву – прим.) представители Соединенных Штатов, Британии и Франции вновь приложили скоординированные усилия, чтобы выдвинуть обвинения против моей страны в связи с продолжающимся конфликтом в Украине. <…> Это одновременно ирония и лицемерие, что три страны, непосредственно вовлеченные в конфликт в Украине и вносящие значительный вклад в его эскалацию поставками современного оружия, смело выдвигают такие необоснованные претензии в адрес Ирана», – написал он в письме генеральному секретарю всемирной организации Антониу Гутерришу.

По словам Иравани, данные утверждение этих трех стран Иран рассматривает лишь как недальновидную политику, направленную на защиту и продвижение их интересов.

США и их союзники не могут отрицать того, что именно предоставление ими западного вооружения и современной техники, особенно Соединенными Штатами, привело к затягиванию конфликта в Украине и причинению вреда мирному населению, указал Иравани.

«Вопреки заявлению представителя Соединенных Штатов, именно США, а не Иран, являются главным сторонником терроризма как в регионе, так и во всем мире», – подчеркнул иранский постпред.

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