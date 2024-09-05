В Украине сообщили, что не смогут запустить к зиме обещанные электростанции

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Украина вряд ли сможет запустить газопоршневые и газотурбинные электростанции суммарной мощностью 1 ГВт к началу отопительного сезона в этом году, как обещал президент Владимир Зеленский.

Об этом говорится в сообщении о состоянии энергетической системы Украины, размещенном на сайте Центра противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны страны (СНБО).

«Заявленный президентом Украины 1ГВт новых мощностей за счет строительства малых газопоршневых или больших газотурбинных электростанций стабилизирует ситуацию лишь в перспективе, поскольку запустить их в такие сжатые сроки к началу отопительного сезона в это году маловероятно. Например, «Энергоатому» понадобилось 16 месяцев, чтобы запустить в работу мобильную электростанцию мощностью лишь 28 МВт, подаренную USAID в начале 2023 года и привезенную на Украину в феврале этого года», – говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что сейчас Украина генерирует до 11,5 ГВт в час, в то время как зимой необходима генерация на уровне около 13 ГВт в час, а при пиковых нагрузках энергосистемы – до 18 ГВт в час.