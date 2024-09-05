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Уроженцы Азербайджана промышляли в Курской области грабежом

Уроженцы Азербайджана промышляли в Курской области грабежом

Курским районным судом были осуждены иностранный гражданин и гражданин России за две кражи имущества с территорий садового участка и строительной базы.

Оба осужденных — уроженцы Азербайджана.

Приговором суда 32-летний и 41-летний мужчины были признаны виновными по пункту «а» части 2 статьи 158 УК РФ (два эпизода), что означает тайное хищение чужого имущества группой лиц по предварительному сговору.

Из материалов дела следует, что в мае 2024 года осужденные похитили металлические изделия общей массой 152 килограмма, а также щитовую опалубку, причинив ущерб на сумму свыше 61 тысячи рублей.

Они полностью признали свою вину и пояснили, что считали это имущество бесхозным и забрали его себе.

Суд назначил им наказание в виде 1 года 6 месяцев исправительных работ с ежемесячным удержанием 10% заработной платы в доход государства каждому, сообщает ОПССС Курской области.

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