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Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди

Создана рабочая группа для обеспечения переезда студентов Карабахского университета в Ханкенди

В преддверии начала нового учебного года Карабахский Университет активно готовится к приему студентов в городе Ханкенди. Для обеспечения их переезда и адаптации в городе создана специальная рабочая группа.

Об этом сообщила заведующая отделом по связям с общественностью университета Айтян Гулиева, передает Report.

«Университет окажет поддержку студентам в получении разрешений на въезд в Ханкенди. Также через платформу WhatsApp, созданную рабочей группой, будет предоставляться подробная информация как студентам, так и общественности», – отметила она.

Гулиева подчеркнула, что студентов университета во время заселения перед началом занятий могут сопровождать два члена семьи.

«Прибытие студентов в Ханкенди осуществляется индивидуально, но процесс их размещения в общежития и знакомства с городом будет проводиться рабочей группой», – добавила она.

В новом учебном году в Карабахском Университете будут обучаться 1 104 студента.

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