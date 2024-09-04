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В Грузии создадут реестр педофилов и сексуальных вымогателей

В Грузии создадут реестр педофилов и сексуальных вымогателей

Специальная следственная служба Грузии приступила к разработке электронного реестра людей, осужденных за педофилию и сексуальные вымогательства. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«Специальная следственная служба создаст электронный реестр, в котором будут зарегистрированы лица, осужденные за педофилию и сексуальные вымогательства, которых ограничат в правах, и за которыми будет вестись наблюдение», – говорится в сообщении.

Целью инициативы является создание безопасной среды для детей и подростков, а также сокращение случаев педофилии, сексуального вымогательства и шантажа кадрами частной жизни в интернет-пространстве, добавили в ведомстве.

Практика показала, что преступление в разной форме может затронуть любого ребенка или гражданина, у которого есть доступ к интернету. Зачастую преступники через поддельные профили входят в доверие детей и получают от них интимные кадры, посягаются на частную жизнь, уверены в службе.

По данным Специальной следственной службы, в электронный реестр попадут те лица, которых ведомство уличит в сексуальных вымогательствах в отношении малолетних детей, несовершеннолетних, а также преступлениях сексуального характера. Под особый контроль попадут также люди, из корыстных побуждений добывавшие и распространявшие кадры частной жизни детей.

По данным ведомства, к таким людям будут применяться разные ограничительные меры, в том числе запрет на жизнь с несовершеннолетним, на приближение менее чем на 30 метров к учебному заведению, на право на перевозку пассажиров, на педагогическую и врачебную деятельности и прочее. Что же касается наблюдения, то человек, уличенный в педофилии и сексуальных вымогательствах, будет обязан периодически являться в следственный орган, его будут проверять по месту жительства, а также обяжут предоставлять информацию о себе.

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