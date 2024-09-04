Песков заявил, что ордер МУС не может ограничить контакты Путина с партнерами

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Ордер Международного уголовного суда (МУС) на арест президента России Владимира Путина не может ограничить его контакты с заинтересованными в них странами.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает «Газета.ру».

По его словам, МУС не может быть и не будет ограничителем в развитии отношений России с государствами, которые заинтересованы в развитии двусторонних отношений.

Песков подчеркнул, что глобальное большинство мирового сообщества имеет более широкое видение перспектив международного сотрудничества с Россией, чем ограничения, которые пытается ввести МУС.