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Украина планирует бессрочно удерживать захваченные российские территории

Украина планирует бессрочно удерживать захваченные российские территории

Украина будет удерживать захваченные территории РФ до тех пор, пока не заставит сесть за стол переговоров российского лидера Владимира Путина. Об этом заявил президент Владимир Зеленский в интервью NBC News.

По словам Зеленского, Украина будет «удерживать» территорию, поскольку она является неотъемлемой частью его «плана победы» по завершению войны, добавив, что представит это предложение международным партнерам, таким как Соединенные Штаты.

«Пока она нам нужна», – сказал он о территории, которую Украина сейчас удерживает в России.

В то же время, Зеленский сказал, что не может обсуждать, планирует ли Украина попытаться захватить больше российской территории.

«Я не скажу, извините, я не могу об этом говорить. Это как начало нашей, этой, Курской операции. При всем уважении, я не могу об этом говорить, я думаю, что успех очень близок к неожиданности», – сказал он.

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