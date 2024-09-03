Иранское грузовое судно затонуло в водах Кувейта

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Иранское грузовое судно «Ара Бахтар – 1», экипаж которого составлял шесть человек, потерпело крушение 1 сентября, затонув в территориальных водах Кувейта. Поиски тел трех членов экипажа продолжаются, сообщил глава управления безопасности и береговой охраны Организации морского транспорта и портов Ирана Насер Пасанде.

«Среди шести членов экипажа затонувшего судна были граждане Ирана и Индии. Тела троих человек найдены, поиски еще трех тел продолжаются» – приводит его слова агентство Mehr.

Совместная ирано-кувейтская поисково-спасательная операция началась днем в воскресенье сразу же после получения информации об инциденте, отметил Пасанде. В связи с тем, что трое моряков являлись гражданами Индии, были проведены консультации с министерством иностранных дел.