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Россияне все чаще летят в Азербайджан лечиться

Россияне все чаще летят в Азербайджан лечиться

Россияне вместо Европы стали ездить лечиться в страны СНГ, в том числе в Азербайджан. География наиболее популярных направлений лечебных и оздоровительных туров заметно изменилась после пандемии, сообщает Российский союз туриндустрии.

Если раньше Германия и Израиль были в топе высокобюджетного медицинского туризма, а за санаторно-курортным отдыхом россияне чаще выезжали в Чехию, Словакию и Словению, то сейчас акцент сместился на страны постсоветского пространства: Азербайджан, Беларусь, Узбекистан и Таджикистан. Например, на азербайджанском курорте Нафталан действуют спецпредложения: неделя в «пятерке» на полном пансионе и с базовым пакетом лечения, включая полный check up, обойдется от 62 тыс. рублей за двоих (в районе 1 170 манатов) сообщила PR-аналитик компании «Русский Экспресс» Елизавета Тимошенко.

Как рассказала директор по продажам компании Jet Travel Татьяна Клейменова, в сегменте лечебных и оздоровительных туров сейчас востребованы Швейцария, Италия, Венгрия, Корея, Азербайджан.

«Конечно, европейские курорты востребованы, они предлагают уникальный продукт или воды, которые сложно чем-то заменить. Оформление визы и перелеты стали сложнее и дороже, однако клиенты начинают к этому привыкать. Израиль и Германию у нас не бронируют. В Израиль ехать не рискуют по понятной причине, а в Германию крайне сложно получить визу и не всегда клиники подтверждают нужное лечение. Кстати, с отказами сталкивались только по Германии, в других странах рады принимать россиян. В качестве альтернативы за серьезным лечением сейчас едут в Южную Корею», – сказала она.

По ее словам, востребованы детокс- и анти-эйдж программы, повышение иммунитета – среди лидеров программы центров Chenot в Веггисе в Швейцария и Габале в Азербайджане. Кроме того, Азербайджан также является безвизовой страной с прямым перелетом, где очень популярны оздоровительные курорты Галаалты в предгорьях Кавказа и Лянкяран на побережье Каспийского моря, Нафталан со знаменитой лечебной грязью. По словам Клейменовой, недельный пакет в Азербайджане стоит от $450 на человека.

Между тем согласно данным Государственного агентства по туризму Азербайджана, с января по август текущего года нашу страну посетила 501 тысяча россиян. Это на 18% превышает показатели за аналогичный период прошлого года, когда в страну прибыли 426 тыс. российских граждан. Причем показатели по въездному туризму продолжают расти, приближаясь к статистике 2019 года, который оказался самым благоприятным для туриндустрии.

Зарина Оруджалиева

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