Сотни украинских солдат могут оказаться в окружении

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Журнал Forbes предупреждает, что «сильная российская группировка, численность которой может достигать десятков тысяч человек, обходит крупные украинские силы, удерживающие линию между селом Мемрик и рекой Волчья». В результате образовался выступ, который «может стать ловушкой для сотен украинских солдат в случае нескольких решительных манёвров российской армии».

Аналитическая группа Conflict Intelligence Team считает, что «начать отступление из выступа уже сейчас — разумный шаг со стороны украинского командования». Это может позволить «выпрямить линию фронта и построить новые укрепления в нескольких милях к западу», хотя «отказ от выступа приведет к потере 30 квадратных миль территории».

В целом, Forbes отмечает, что украинские позиции вокруг Покровска «остаются хрупкими», и потеря частей четырёх бригад «может оказаться катастрофической для украинцев».