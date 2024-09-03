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МИД Венесуэлы назвал арест самолета Мадуро актом пиратства

МИД Венесуэлы назвал арест самолета Мадуро актом пиратства

Арест властями США самолета, используемого президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, является не чем иным, как актом пиратства и примером «порядка, основанного на правилах».

Об этом говорится в опубликованном заявлении венесуэльского МИД.

«Это [арест венесуэльского самолета] пример предполагаемого «порядка, основанного на правилах», который, игнорируя международное право, стремится установить закон сильнейшего, создать правила, соответствующие его интересам, и следовать им с полной безнаказанностью», – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«США продемонстрировали, что используют свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали соучастниками их преступных действий», – добавили в МИД.

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