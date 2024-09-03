МИД Венесуэлы назвал арест самолета Мадуро актом пиратства

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Арест властями США самолета, используемого президентом Венесуэлы Николасом Мадуро, является не чем иным, как актом пиратства и примером «порядка, основанного на правилах».

Об этом говорится в опубликованном заявлении венесуэльского МИД.

«Это [арест венесуэльского самолета] пример предполагаемого «порядка, основанного на правилах», который, игнорируя международное право, стремится установить закон сильнейшего, создать правила, соответствующие его интересам, и следовать им с полной безнаказанностью», – заявили во внешнеполитическом ведомстве.

«США продемонстрировали, что используют свою экономическую и военную мощь для запугивания и давления на такие государства, как Доминиканская Республика, чтобы они стали соучастниками их преступных действий», – добавили в МИД.