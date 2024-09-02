Растет число онкобольных в Азербайджане: женщины становятся все более уязвимыми

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В Азербайджане наблюдается рост числа онкобольных. Согласно последним данным Государственного комитета по статистике Азербайджана, по итогам 2023 года на учете в стране числится почти 70 тысяч пациентов с онкологическими заболеваниями. Из них у 13 666 человек злокачественные опухоли были диагностированы в прошлом году. Для сравнения, годом ранее в Азербайджане на учете находилось 62 385 пациентов с онкологией.

По официальной статистике, с каждым годом увеличивается число женщин среди пациентов. Если ранее доля мужчин и женщин была практически равной, то в последние два года рак чаще диагностируется у женщин. В 2023 году из 13 666 новых случаев 7 224 приходятся на женщин, и наиболее часто у них выявляют рак молочной железы. Рак молочной железы занимает первое место среди впервые диагностируемых онкологических заболеваний в стране (2 541 случай в 2023 году). Следующими по частоте идут рак трахеи, бронхов и легких (1 461 случай), рак желудка (1 363 случая), рак прямой кишки (775 случаев), рак пищевода (504 случая) и другие. Онкологические заболевания чаще всего выявляются у граждан в возрасте 40 лет и старше.

Зарина Оруджалиева