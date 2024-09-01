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Алиев: Отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на пути динамичного развития

Алиев: Отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на пути динамичного развития

Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравление президенту Словакии Петеру Пеллегрини. Об этом сообщает «Азертадж».

В поздравлении говорится:

От своего имени и от имени народа Азербайджана передаю Вам и всему Вашему народу самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня Конституции Словацкой Республики.

Сегодня отношения между Азербайджаном и Словакией находятся на пути динамичного развития. Выражаю уверенность, что наше эффективное взаимодействие в энергетической сфере будет успешно продолжено и в других областях и направлениях. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы совместными усилиями добьемся развития азербайджано-словацких дружественных отношений, углубления взаимовыгодного сотрудничества как на двусторонней, так и на многосторонней основе в интересах наших народов.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Словакии – постоянного благополучия и процветания.

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