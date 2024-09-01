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Украина нанесла по Москве удар дронами

Украина нанесла по Москве удар дронами

Мэр Москвы, Россия Сергей Собянин заявил, что российскую столицу ночью атаковали беспилотники. Так, в своем сообщении в Telegram Собянин заявил, что первый БПЛА был сбит в городском округе Подольска.

Впоследствии мэр Москвы сообщил об еще одном БПЛА, который удалось сбить. Как заявил Собянин, в обоих случаях обошлось без пострадавших и разрушений. Как пишет российский Telegram-канал «Осторожно, новости» из-за атаки БПЛА в московском аэропорту Внуково был задержан ряд рейсов.

Кроме столицы РФ об атаке беспилотников также сообщают в Липецкой, Белгородской и Брянской областях.

В частности, о массированной ночной атаке рассказал брянский губернатор Александр Богомаз: за час над регионом, по его словам, сбили 12 БПЛА, через некоторое время еще 14.

Несколько беспилотников было уничтожены в Липецкой области, в том числе над промзоной Липецка. Режим опасности атаки БПЛА объявлен в Воронежской области.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о сбитых воздушных целях на подлете в Белгород. В городе повреждено остекление в трех многоквартирных домах, вспыхнули три автомобиля.

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