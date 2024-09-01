Израиль собирается бомбить Газу во время вакцинации детей

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Офис премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху опроверг сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации от полиомиелита в Газе.

«Сообщения о полном прекращении огня для проведения вакцинации против полиомиелита в Газе не соответствуют действительности», – написал в Telegram советник офиса Нетаньяху Дмитрий Гендельман.

«Израиль обеспечит только гуманитарный коридор, через который будут проходить вакцинирующие группы», – добавил он.

«Также будут созданы ограниченные зоны, которые будут безопасны для проведения вакцинации в течение нескольких часов», – отметил Гендельман.