КНР и Филиппины обвинили друг друга в столкновении кораблей

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Китай и Филиппины обвинили друг друга в столкновении кораблей в спорном районе Южно-Китайского моря. Об этом в субботу, 31 августа, сообщило агентство Reuters.

Береговая охрана Китая заявила, что филиппинское судно, по версии Пекина незаконно находившееся у рифа Сяньбинь (Сабина) в Южно-Китайском море, «преднамеренно протаранило» китайский корабль.

Филиппинская береговая охрана обвинила в «намеренном таране» Пекин.

Как уточнил сингапурский канал CNA, по данным Манилы, в инцидент был вовлечен корабль береговой охраны Китая 5205. С филиппинской стороны речь шла о Teresa Magbanua, одном из крупнейших патрульных кораблей береговой охраны Филиппин, сообщил CNA.

Территориальный спор Китая с Филиппинами в акватории Южно-Китайского моря продолжается – несмотря на то, что арбитражный суд в Гааге вынес решения, что КНР не имеет никаких прав на спорные территории.

До этого, 19 августа, стало известно о столкновении кораблей двух стран вблизи Второй отмели Томаса в Южно-Китайском море. Она расположена примерно в 200 километрах от филиппинского острова Палаван и более чем в 1000 километров от китайского Хайнаня. Через этот район проходят важные торговые пути между Китаем и Индийским океаном, а также находятся залежи полезных ископаемых.