Маск пообещал опубликовать преступления судьи, который заблокировал X в Бразилии

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Миллиардер и предприниматель Илон Маск в своей публикации в X пообещал обнародовать список преступлений, которые совершил судья Верховного федерального суда Бразилии Алешандри ди Мораис, давший распоряжение о приостановке работы соцсети X в стране.

«Завтра мы начнем публиковать длинный список преступлений Алешандри ди Мораиса вместе с конкретными бразильскими законами, которые он нарушил», — написал Маск в соцсети X, назвав при этом Мораиса диктатором и мошенником.

Кроме этого, Маск, комментируя решение властей Бразилии приостановить работу соцсети X, назвал его одной из беспрецедентных для XXI века атак на свободу слова.

17 августа стало известно, что социальная сеть X объявила о срочном прекращении своей работы в Бразилии. Это решение стало результатом конфликта с судейским составом Верховного суда страны, касающегося вопросов цензуры.