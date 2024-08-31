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ДТП со смертельным исходом в Гёйгёльском районе

ДТП со смертельным исходом в Гёйгёльском районе

В Гёйгёльском районе произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие, в результате которого один человек погиб, а четверо получили травмы.

Инцидент был зафиксирован в поселке Гаджимелик, сообщает «Репорт».

Так, в результате столкновения двух автомобилей марок Hyundai и VAZ 31-летний Р.Мурадов от полученных травм скончался на месте происшествия, а Т.Бабаев (1986 г.р.), Н.Гасанова (1989 г.р.), А.Асланов (1995 г.р.) и Э.Гасанзаде (1992 г.р.) получили травмы различной степени тяжести.

Пострадавшие госпитализированы в Центральную районную больницу Гёйгёля. По факту ведется расследование.

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