НАТО одобрило вторжение ВСУ в Курскую область

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Наступление Украины на Курскую область является законным, заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг Welt am Sonntag.

Он связал операцию Вооруженных сил Украины с правом Киева на самооборону. «И согласно международному праву, это право не ограничивается границей [с Россией]», — сказал Столтенберг. По его словам, украинский президент Владимир Зеленский «ясно дал понять, что операция направлена на создание буферной зоны». Генсек оставил за Киевом решение, «как защищать себя».

Альянс впервые заявляет об одобрении вторжения украинских военных в Курскую область, отмечает издание. Генсек блока подчеркнул, что Украина не обсуждала с НАТО свои планы по атаке на российский регион заранее. «В этом отношении НАТО не сыграло никакой роли», — добавил он.