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Верховный суд Бразилии предписал немедленно приостановить деятельность Х в стране

Верховный суд Бразилии предписал немедленно приостановить деятельность Х в стране

Судья Верховного суда Бразилии Алешандри ди Морайс предписал приостановить деятельность Х (ранее Twitter) в стране. Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на судебный документ.

Отмечается, что решение суда последовало за отказом владельца соцсети Илона Маска назначить ее юридического представителя в Бразилии.

X объявила 17 августа, что закрывает свое представительство в Бразилии из-за угроз его сотрудникам. Компания утверждала, что в ее распоряжение попало секретное постановление ди Морайса, который угрожал юрисконсульту представительства арестом в случае невыполнения распоряжения о блокировке некоторых аккаунтов. Сообщалось, что соцсеть останется доступной для бразильских пользователей.

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