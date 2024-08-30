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Из-за подготовки к «Формуле 1» в Баку закроют ряд дорог

Из-за подготовки к "Формуле 1" в Баку закроют ряд дорог

В рамках подготовки к Гран-при Азербайджана «Формулы 1» с 08:00 31 августа будет ограничено движение транспорта от пересечения улицы Хагани с проспектом Бюльбюля до пересечения с улицей Пушкина.

Ограничения будут действовать до окончания соревнований.

Одновременно будет ограничено движение транспорта на участке от пересечения улицы Азиза Алиева, улицы Истиглалият и проспекта Азербайджана до пересечения проспекта Нефтяников Азиза Алиева.

Отметим, что Гран-При Азербайджана пройдет с 13 по 15 сентября.

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