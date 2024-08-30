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Главное Мир

Украина атаковала три региона России

Украина атаковала три региона России

В ночь на 30 августа неизвестные беспилотники атаковали 3 региона России и аннексированный Крым. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Дежурными средствами ПВО уничтожено 18 украинских беспилотных летательных аппаратов. 11 БпЛА сбиты над территорией Брянской области, 4 — над Калужской областью, 2 БпЛА уничтожены над территорией Республики Крым и 1 — над Белгородской областью», — говорится в сообщении.

Губернатор Калужской области Владислав Шапша утром сообщил, что на окраине города сбиты четыре беспилотника.

«Сегодня утром на окраине г. Калуга силами ПВО уничтожено 4 БпЛА. На местах уничтожения работают оперативные группы», — написал он.

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