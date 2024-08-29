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Полиция задержала на Абшероне наркокурьера (видео)

Полиция задержала на Абшероне наркокурьера (видео)

В Азербайджане у наркокурьера изъяли более 3 кг наркотиков.

Как сообщает пресс-служба МВД, в ходе операции, проведенной сотрудниками Абшеронского РУП и отдела полиции поселка Сарай, был задержан Эльчин Ализаде (1993 г.р.).

В автомобиле задержанного было обнаружено более 3 кг героина и таблетки метамфетамина. По словам Ализаде, он приобрел наркотики с целью сбыта у гражданина Ирана, с которым познакомился в социальной сети.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, решением суда избрана мера пресечения в виде ареста.

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