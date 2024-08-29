Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу

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Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова транспортировать азербайджанский, казахстанский и «любой другой» газ, кроме российского, после завершения контракта с «Газпромом».

В эфире YouTube-канала «Новости Live» он отметил: «Если какая-то страна Европы считает нужным получить казахстанский газ, азербайджанский газ или другой, мы готовы его транспортировать».

Подоляк подчеркнул, что Украина готова обеспечить транзит «любого транзитного газа, который будет идти из среднеазиатских стран» при наличии соответствующего запроса и урегулирования юридических аспектов.

«Если будет соответствующая логистика, если есть запрос и юридически все построено, есть контракт, где транзитная роль Украины отдельно прописана. И после этого можно об этом говорить», — добавил он.