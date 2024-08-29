Meta удаляет критику французских властей после ареста Дурова |
Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу |
Стало известно, когда пройдёт референдум по Конституции в Армении |
В Беларуси впервые сбили российский беспилотник |
Турция обвинила США в провале переговоров Москва-Киев в Стамбуле |
Баку накрыла туркменская пыль |
Дуров освобождён под залог в €5 млн, ему грозит 10-летний срок (обновлено, видео) |
В России полностью поддерживают Азербайджан на пути в БРИКС (видео) |
«Карабах» вновь проиграл загребскому «Динамо» (фото, видео) |
Главное Важно

Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу

Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу

Советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк заявил, что Украина готова транспортировать азербайджанский, казахстанский и «любой другой» газ, кроме российского, после завершения контракта с «Газпромом».

В эфире YouTube-канала «Новости Live» он отметил: «Если какая-то страна Европы считает нужным получить казахстанский газ, азербайджанский газ или другой, мы готовы его транспортировать».

Подоляк подчеркнул, что Украина готова обеспечить транзит «любого транзитного газа, который будет идти из среднеазиатских стран» при наличии соответствующего запроса и урегулирования юридических аспектов.

«Если будет соответствующая логистика, если есть запрос и юридически все построено, есть контракт, где транзитная роль Украины отдельно прописана. И после этого можно об этом говорить», — добавил он.

Теги:
Из этой рубрики
Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу
Важно

Офис Зеленского: Украина готова транспортировать азербайджанский газ в Европу

2024/08/29, 14:35
Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину
Важно

Лавров: Россия уточняет свою ядерную доктрину

2024/08/27, 14:56
Франция стала «половой тряпкой для США». Но при чем тут Дуров, Путин, и – не исключено, – Баку?
Важно

Франция стала «половой тряпкой для США». Но при чем тут Дуров, Путин, и – не исключено, – Баку?

2024/08/27, 09:07
Рассекречено: Англия и Франция хотели достичь краха СССР, разбомбив нефтепромыслы Баку
Важно

Рассекречено: Англия и Франция хотели достичь краха СССР, разбомбив нефтепромыслы Баку

2024/08/24, 21:46
Маск заявил, что через 10 лет импланты Neuralink будут у миллионов людей
Важно

Маск заявил, что через 10 лет импланты Neuralink будут у миллионов людей

2024/08/23, 14:41
Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном
Важно

Мирзиёев объявил о новой главе в сотрудничестве с Азербайджаном

2024/08/23, 13:21
Запад заливает Армению оружием: реванш не за горами, нужны превентивные меры
Важно

Запад заливает Армению оружием: реванш не за горами, нужны превентивные меры

2024/08/22, 15:42
Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС
Важно

Баку официально подал заявку на вступление в БРИКС

2024/08/20, 17:39
Ереван провоцирует Баку на применение «железного кулака»
Важно

Ереван провоцирует Баку на применение «железного кулака»

2024/08/20, 13:35