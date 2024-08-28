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Франция взламывала айфон Дурова, позже Макрон предложил перенести штаб Telegram в Париж

Франция взламывала айфон Дурова, позже Макрон предложил перенести штаб Telegram в Париж

В 2017 году спецслужбы Франции и ОАЭ провели совместную операцию по взлому айфона, принадлежащего Павлу Дурову. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Издание утверждает, что операция по взлому называлась Purple music и была спланирована из-за обеспокоенности французских силовиков тем, что ИГИЛ использует мессенджер для вербовки и терактов.

Через год после этого президент Франции Эмманюэль Макрон обедал с Дуровым и предлагал перенести штаб-квартиру Telegram в Париж. Как сказано в материале издания, тот отказался от предложения Макрона. Кроме этого, на этой встрече президент Франции обсуждал с основателем Telegram предоставление французского гражданства. В 2021 году он получил его по процедуре, которая, как отмечает газета Le Monde, применяется крайне редко. Тогда же он получил гражданство и ОАЭ.

«Хотя нет никаких признаков того, что встреча с Макроном или взлом телефона Дурова сыграли роль в его задержании, эти детали проливают новый свет на долгие и сложные отношения Дурова с Францией и ОАЭ», – отмечает WSJ.

Дурова задержали вечером 24 августа в парижском аэропорту Ле-Бурже, куда он прилетел из Азербайджана на частном самолете. Вместе с ним были телохранитель и спутница, которых позже отпустили.

Основателя Telegram задержали в рамках расследования, которое проводится в отношении неустановленного лица по 12 составам преступлений.

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