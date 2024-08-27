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Дуров находится в статусе подозреваемого

Дуров находится в статусе подозреваемого

Сооснователь мессенджера Telegram Павел Дуров, задержанный 24 августа во Франции, находится в статусе подозреваемого, о том, что ему были предъявлены обвинения, речи пока не идет. Об этом заявил французский юрист, член Парижской коллегии адвокатов, руководитель докторантуры университета «Париж Декарт» Филипп де Вёль.

«Он находится под подозрением. С точки зрения французского права, он пока считается невиновным во всем, что ему вменяют», – приводит ТАСС слова юриста.

Де Вёль добавил, что после истечения срока задержания судья, который занимается делом Дурова, может принять решение о его дальнейшем содержании под стражей, чтобы у сооснователя Telegram не было возможности покинуть Францию. «Дурову может быть назначено предварительное заключение в рамках уголовного дела с тем, чтобы он не покинул территорию республики», – сказал эксперт.

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