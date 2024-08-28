Кто они, подводные террористы: Китай, Россия, Украина, Запад, хуситы…?

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Охвативший мир технологический бум несет в себе положительный заряд ровно настолько, насколько он не служит орудием войн, истребления людей, подрыва экономик целых стран, уничтожения продукта интеллекта и труда человека. Так что преклоняться перед высокими (и не очень) технологиями без разбора, да еще и вести за них войны, определенно не стоит: зачастую они ставят планету перед угрозой ее целенаправленного, поэтапного и избирательного уничтожения.

История с подрывом подводного газопровода «Северный поток» если и расследована, то для открытого информационного поля она, на официальном уровне, все еще покрыта мраком: Россия обвиняет США и их подручных, а последние выступают с абсурдным заявлением, по которому «Путин сам подорвал газопровод». При этом мало кто склонен припоминать президенту США Джо Байдену его публичное заявление, в соответствии с которым он ни в коем случае не допустит функционирования «Северного потока».

Сразу после его «торжественного обещания» появилась уверенность в том, что «Северному потоку» или одному из его «нитей», проложенных по дну Балтийского моря для транспортировки российского природного газа в Европу в объеме 55 млрд м³ в год (а это эквивалент энергии, вырабатываемой на 14 АЭС и 50 угольных электростанциях, что вписывается в концепцию европейской программы по борьбе с изменением климата и согласуется с рамочной конвенцией ООН), «жить и здравствовать» — не светит.

Изначально против строительства газопровода выступали США, Польша и государства Балтии, хотя он никоим образом их не касается – подводная часть «Северного потока» проходит только через территориальные воды и исключительную экономическую зону России, Дании, Германии, а также через исключительные экономические зоны Финляндии и Швеции. И вот 26 сентября 2022 года газопровод был взорван.

На днях первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что Германия, наконец, должна представить Совету Безопасности ООН информацию о расследовании взрывов на трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2».

«Западные страны пытаются намекнуть, что они по-прежнему верят в честность и профессионализм немецкого расследования. … их единственным выводом было то, что «Северный поток» на самом деле был взорван. Это гениальный вывод этого расследования, поэтому у нас есть серьезные сомнения на этот счет», – сказал дипломат и добавил, что поделиться с СБ ООН итогами расследования — «обязанность ФРГ».

Почему мы вспомнили о подрыве «Северного потока», хотя о нем вообще не следует забывать, в том числе потому, что масштабный террористический акт на стратегически важном (в первую очередь – для Европы) и дорогостоящем объекте энергообеспечения свидетельствует о крайне опасной, в международных масштабах, не наказуемой практике. К вопросу «расследования» мы еще вернемся, причем, со ссылкой на западные же СМИ. А ассоциация с терроризмом, который уже широко охватил морское дно, возникла в результате ряда публикаций западных СМИ, прямо или косвенно обвиняющих Россию и Китай в диверсиях с подводными кабелями.

Последний из таких «шедевров глубокомыслия» продемонстрирован чешским изданием iDNES, пытающимся свалить с больной головы на здоровую – дескать, нет зверя страшнее, чем Россия и Китай.

Вот что оно пишет (перевод ИноСМИ): «На Западе все чаще говорят о том, что подводные кабели, связывающие Европу, Британию и США, находятся под угрозой. Их повреждают корабельные якоря. Однако западные стратеги предпочитают видеть в этом злой умысел России и Китая. … после серии неясных инцидентов на пространстве от Балтийского до Красного морей все более очевидно, что подводные кабели становятся жертвой диверсий. После начала вооруженного конфликта на Украине спецслужбы уже не раз сталкивались с самыми разными вредительскими операциями. Планы по нападению на американские военные базы, горящие склады и торговые центры, вероятно, были только началом продолжительной гибридной войны между Западом и Россией. Особенно сильны опасения насчет подводных кабелей, которые, скорее всего, все чаще будут подвергаться диверсиям не только во время войны, но и в мирных условиях ради ограничения информации».

Почему тычут пальцем в сторону Москвы, а теперь и Пекина? «А потому, – поясняет чешское издание, – что именно с ним (Китаем) США постоянно соперничают за максимальное влияние в Индо-Тихоокеанском регионе и, прежде всего, в Южно-Китайском море». Для справки: по дну морей проложено более 600 уже действующих и прокладываемых кабелей общей протяженностью порядка 1,4 млн км.

К примеру, Европа и США соединены 17 подводными кабелями, проложенными из Великобритании и Франции. Повреждения кабелей рыболовецкими траулерами и корабельными якорями – дело не редкое. Но ему все чаще придают террористический окрас, замешанный на политике.

Как пишет издание, в прошлом году в повреждении кабелей Newnew Polar Bearи местные власти обвинили судно, принадлежащее Китаю. Потом был намек на «российский след». И хотя «финские власти убеждены, что инцидент — несчастный случай, остальные западные государства в этом не столь уверены».

Лондонский аналитический центр Policy Exchange информирует:

глава разведки, подчиненной НАТО, предупредил, что «В последние годы русские на этом поле более активны, чем прежде». И, как отмечает указанный выше британский ресурс, «с февраля 2021 года зафиксировано восемь нерасследованных и подозрительных инцидентов в евроатлантическом регионе с поврежденными морскими кабелями. Еще 70 случаев явно связаны с российскими кораблями, чье «поведение» было необычным, когда они проходили близ критически важной подводной инфраструктуры».

Норвегия тоже косвенно столкнулась с диверсиями: предположительно – России. Норвежская разведка в своем ежегодном отчете в феврале текущего года сообщила, что Россия собирает информацию о норвежской нефтегазовой инфраструктуре вот уже несколько лет. «Информация по-прежнему собирается как в цифровой, так и в фактической форме» – информирует «Экономист». Заметим – можно подумать, что западная разведка вообще не смотрит в сторону России.

Чешское же издание утверждает: «Риск подобных диверсий навис не только над Скандинавией или Европой в целом. В феврале Восточная Африка пережила частичный интернет-блэкаут. Кабели в Красном море тогда, по всей видимости, повредила ракета, запущенная хуситами. … В Азии тоже неспокойно. Американские аналитики опасаются, что Китай способен нанести подобные удары по Тайваню, который чрезвычайно зависим от подводных кабелей. В 2023 году два кабеля, ведущие на архипелаг Мацзу, а это часть Тайваня, были повреждены, из-за чего связь вышла из строя более чем на 50 дней».

Однако «… Некоторые аналитики видят в возможном будущем ударе по кабелям и нечто большее, чем просто информационную блокаду или причинение логистических проблем неприятелю. Как считают Ричард Алдрич и Этини Карацогианни, повреждение подводных кабелей — «лучший способ вывести из строя американскую флотилию дронов».

И тут снова – «наезд» на Китай: «Соединенные Штаты Америки хотя бы частично стараются остановить динамичное продвижение китайских компаний в этой отрасли. Так, «Вашингтон пригрозил санкциями всем американским фирмам, которые решатся воспользоваться связью по кабелям китайской компании HMN. Судя по всему, сфер, где противостоят главные мировые державы, становится все больше».

Словом, круг технологических и околотехнологических террористов «определен» – Россия, Китай, хуситы: безусловно, «найдут» и других, но только – не себя или своих «ближайших соратников». Строго говоря, уже «нашли» (неофициально), если верить содержанию большой статьи в The Wall Street Journal (США) – к требованию России к ФРГ расследовать подрыв «Северного потока», «преступным деяниям» (не доказанным) Москвы, Пекина и даже хуситов она имеет прямое отношение.

Итак, американское издание информирует, что «Операцию по подрыву «Северных потоков» придумала группа высокопоставленных украинских офицеров, которую возглавил Залужный. План родился во время попойки. В ЦРУ были против, но это не остановило преступников».

В материале подробнейшим образом рассказано, кто, как и при каких обстоятельствах осуществил подрыв – всех деталей приводить не будем, их слишком много. Отметим лишь некоторые выводы. Подчеркивается, во-первых, что «Операция стала не только одной из самых дерзких диверсий в современной истории, но и усугубила энергетический кризис в Европе. Такое нападение на ключевую инфраструктуру в соответствии с международным правом квалифицируется как военная агрессия. Вокруг того, чьих это рук дело, завертелись самые разные теории».

Во-вторых, издание информирует, что Зеленский изначально одобрил план, но позже, когда о нем узнало ЦРУ и попросило «прикрыть лавочку», Зеленский «приказал остановить проект. …Однако тогдашний главнокомандующий Зеленского Валерий Залужный, руководивший усилиями заговорщиков, тем не менее, продолжил работу». Впрочем, по словам четырех осведомленных источников, через несколько дней Зеленский одобрил план: «Все договоренности были достигнуты устно, чтобы никто не мог обнаружить никаких следов».

Журналисты The Wall Street Journal поговорили с четырьмя высокопоставленными украинскими чиновниками от обороны и сферы безопасности, которые либо участвовали в заговоре напрямую, либо имели о нем непосредственное представление, и «Все они назвали трубопроводы законной целью в «оборонительной войне» Украины против России. Часть их рассказа подтверждается почти двухлетним расследованием немецкой полиции, в ходе которого были собраны доказательства, включая электронную переписку, сообщения с мобильных и спутниковых телефонов, а также отпечатки пальцев и образцы ДНК предполагаемой диверсионной группы».

Однако, информирует издание, немецкое расследование не связало с тайной операцией напрямую президента Зеленского. В июне федеральный прокурор Германии негласно выдал первый ордер на арест по делу украинского профессионального инструктора по дайвингу, предположительно причастного к подрыву. На данном этапе немецкое расследование сосредоточено на Залужном и его помощниках, сообщают осведомленные источники, хотя у следствия и нет доказательств, которые можно было бы предъявить суду.

И далее: «Некоторые из политических лидеров Германии наверняка готовы закрыть глаза на доказательства причастности Украины, чтобы не подрывать внутреннюю поддержку военных усилий Киева. Однако немецкая полиция политически независима, и ее расследование обрело собственную жизнь после того, как вскрывалась одна зацепка за другой».

И вот что сказал знакомый с ходом расследования высокопоставленный немецкий чиновник: «Атака такого масштаба — достаточно веская причина задействовать положение о коллективной обороне НАТО, но нашу ключевую инфраструктуру подорвала страна, которую мы поддерживаем крупными поставками оружия и миллиардами наличных средств».

Кстати, информация о подрыве «Северного потока», через ЦРУ, предупрежденное голландской военной разведкой, была передана Германии. А она, надо сказать, сильно пострадала: цены на энергоносители мгновенно взвинтились, Германия и другие страны поспешили национализировать энергетические компании, работавшие с российским газом и не выдержавшие диверсии: «Даже сегодня Германия платит около миллиона долларов в сутки только за аренду плавучих терминалов для сжиженного природного газа (СПГ), которые лишь частично заменили поставки российского газа через «Северные потоки».

Небезынтересно, как немецкие следователи вышли на исполнителей теракта – опять же, ссылаемся на американское издание. «Им (немецкой полиции) повезло. В спешке покидая Германию, диверсанты забыли помыть «Андромеду» (используемое ими судно), в результате чего немецкие следователи сумели найти следы взрывчатки, отпечатки пальцев и образцы ДНК экипажа. … они определили номера их мобильных телефонов и спутниковый телефон Iridium. Эти данные позволили им восстановить весь путь судна, которое швартовалось в Германии, Дании, Швеции и Польше. Власти США запросили судебное постановление, чтобы получить от Google переписку украинского бизнесмена об аренде судна». Ну а дальше – развернутое и скрупулезное описание всего хода следствия.

И ведь что интересно: несмотря на давнее и тесное сотрудничество между полицией Варшавы и Берлина, польские власти отказались предоставить данные видеонаблюдения: «Уже в этом году они сообщили немецким коллегам, что записи были уничтожены вскоре после отплытия «Андромеды». Польское агентство внутренней безопасности сообщило, что этих записей больше не существует».

Также небезынтересно и то, что еще к ноябрю 2022 года «немецкие следователи пришли к выводу, что за взрывом стоят украинцы». Следующий «сюрприз» – немецкие власти конфиденциально выдали ордер на арест гражданина Украины — предположительно, одного из членов экипажа (он жил с семьей под Варшавой), но власти Польши не предприняли никаких действий по ордеру. Предполагается, что инструктор с тех пор вернулся на Украину, информирует издание.

По его утверждению, «Неспособность (или нежелание) Польши арестовать предполагаемого преступника стало серьезным ударом по немецкому расследованию, поскольку он и другие подозреваемые теперь предупреждены и перестанут выезжать за границу» – так, во всяком случае, считают люди, знакомые с расследованием. А Украина своих граждан не выдает.

Залужный же, считающийся потенциальным политическим соперником Зеленского, теперь вне досягаемости по уголовному расследованию – президент Украины сместил его и назначил послом страны в Великобритании, то есть наделил иммунитетом.

Так что Россия теперь с нулевым счетом будет требовать от Германии результатов расследования – Шольц не посмеет передать его Москве, хоть Берлин и обязан это сделать. С большой долей уверенности можно говорить о том, что российской разведке давно и хорошо известны детали расследования — соответствуют они этапам расследования, обнародованного американским изданием, или — нет.

Словом, в очередной раз доказано, что Запад действует в соответствии с двойными, тройными и, по возрастающей – стандартами, и остальному миру рассчитывать на верховенство закона в международной преступности, а зачастую – и внутренней, просто глупо.

А коли так, мир вряд ли скоро узнает правду и о повреждении подводного кабеля в Красном море – Израиль поспешил обвинить хуситов, которые не признали акта терроризма. Западные СМИ тоже вовсю стараются «навесить» на хуситов атаку на подводные кабели, но есть пример подрыва «Северного потока» и «партизанского молчания» о реальных виновниках и заказчиках. И это крайне тревожно.

Мы начали наше повествование с высоких технологий. А закончим тем, что Запад, хоть и неуклюже, так заврался и так давит на «ослушавшихся» его (ведь, по сути, «Северный поток» был взорван во многом с целью реализации по бешеным ценам американского СПГ, и тут уже соображения благополучия даже «союзников» Вашингтон не беспокоили), то какой будет дальнейшая судьба нефтяных и газовых трубопроводов (напомним — не глубоководных), проходящих по территории Южного Кавказа, если «сильные мира сего» осерчают на регион, Турцию с ее амбициями газового хаба или, скажем, на строптивую Венгрию? В таком случае даже не будет нужды в высоких технологиях – достаточно примитивных действий без заморочки.

Нефтяные и газовые магистрали, понятно, охраняются, и, надо думать – на должном уровне и, вероятно, высокотехнологично. Негодяйство, однако, хитроумно, изворотливо, и конца ему не видно.

Ирина Джорбенадзе