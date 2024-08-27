Ильхам Алиев поздравил Санду

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил поздравительное письмо президенту Молдовы Майе Санду по случаю Дня независимости этой страны.

«Уважаемая госпожа Президент,

По случаю национального праздника – Дня независимости Республики Молдова от своего имени и от имени народа Азербайджана искренне поздравляю Вас и в Вашем лице весь Ваш народ, передаю наилучшие пожелания.

Нынешний уровень основанных на традициях дружбы и взаимного уважения отношений между Азербайджаном и Молдовой вызывает удовлетворение. Наши межгосударственные отношения, построенные на здоровой основе, плодотворное сотрудничество в ряде областей служат интересам наших стран и народов.

Сегодня есть хорошие возможности для развития сотрудничества между нашими странами и обогащения его новым содержанием. Верю, что, используя имеющиеся возможности, мы и впредь будем успешно продолжать совместные усилия на пути развития и расширения азербайджано-молдавских традиционных отношений дружбы и партнерства как на двусторонней, так и на многосторонней основе.

В столь замечательный день желаю Вам крепкого здоровья, счастья, успехов в делах, дружественному народу Молдовы – постоянного благополучия и процветания», – говорится в поздравлении.