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Французская партия требует смещения Макрона

Французская партия требует смещения Макрона

Депутаты Национального собрания от партии «Непокорившаяся Франция» (LFI) намерены инициировать процесс смещения Эммануэля Макрона с должности президента. Об этом сообщил координатор партии Мануэль Бомпар в своем аккаунте в социальной сети Х.

По его словам, такое решение связано с отказом Макрона назначить на пост премьер-министра кандидата от «Нового народного фронта» Люси Касте. Президент объяснил свою позицию необходимостью обеспечения «институциональной безопасности».

«Депутаты LFI подготовят предложение о смещении в бюро Национального собрания в соответствии со статьей 68 конституции. Кроме того, любая кандидатура на пост премьер-министра, кроме Люси Касте, будет подвергнута вотуму недоверия», — добавил Бомпар.

Макрон отклонил кандидатуру экономиста Люси Касте на пост премьер-министра, отметив, что единственная программа левых могла бы вызвать немедленный вотум недоверия со стороны других парламентских партий.

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