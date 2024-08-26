Фонд Гейдара Алиева побаловал детей шехидов (фото)

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При поддержке Фонда Гейдара Алиева и ТЦ «Dəniz Mall» организовано мероприятие для детей шехидов, героически погибших в борьбе за освобождение земель от оккупации.

Дети шехидов с удовольствием участвовали в различных развлечениях, включая игры на игровых автоматах, картинг, боулинг, площадку лего, танцы и пр. Об этом говорится в сообщении Фонда.

Впечатлениями от дня дети поделились за совместным обедом.

В завершение мероприятия каждому ребенку были вручены памятные подарки от Фонда Гейдара Алиева.