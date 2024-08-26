Дуров обвиняется в 12-ти преступлениях, он может остаться под стражей до 28 августа (обновлено)

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Прокуратура Парижа обнародовала информацию о предъявленных Дурову обвинениях.

19:49 Основатель Telegram Павел Дуров может остаться под стражей до 28 августа, сообщили в прокуратуре Парижа.

Согласно заявлению ведомства, Дуров задержан во Франции в рамках расследования, начатого 8 июля 2024 года. «Эта мера (задержание Дурова) является частью предварительного расследования, начатого 8 июля 2024 года по результатам доследственной проверки, которая была проведена по инициативе отдела <…> по борьбе с киберпреступностью прокуратуры Парижа», – отмечается в тексте.

18:39 Сооснователя Telegram Павла Дурова обвиняют в отказе сотрудничать в борьбе с финансовыми и киберпреступлениями в мессенджере.

«Дуров находится под следствием национального управления по борьбе с киберпреступностью и мошенничеством за отказ сотрудничать в борьбе с киберпреступлениями и финансовыми преступлениями в Telegram», — заявил Reuters источник во французской полиции.