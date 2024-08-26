Макрон отверг политическую подоплеку ареста Дурова

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Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что основателя мессенджера Telegram Павла Дурова задержали на территории Франции «в рамках продолжающегося судебного расследования».

«Это ни в коем случае не политическое решение. Решение должны принимать судьи», — написал французский президент в соцсети X.

Эммануэль Макрон отметил, что Франция поддерживает свободу слова:

«Я читаю здесь ложную информацию о Франции после задержания Павла Дурова. Франция как никогда привержена свободе выражения мнений и коммуникации, инновациям и предпринимательству. Так и останется.

В условиях верховенства закона, в социальных сетях, как и в реальной жизни, свободы реализуются в рамках, установленных законом для защиты граждан и уважения их основных прав. Обеспечение соблюдения закона возложено на суды, обладающие полной независимостью».