В Сабирабаде 17-летний юноша подозревается в убийстве матери

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17-летний юноша задержан по подозрению в убийстве своей матери в Сабирабадском районе. Об этом сообщили в ширванской региональной группе пресс-службы Министерства внутренних дел (МВД).

Информация об убийстве Имановой Рены Рафиг гызы (1975 г.р.) в собственном доме поступила в полицию 26 августа около 15 часов. По предварительным данным, орудием убийства послужил нож, женщине нанесли несколько ранений, не совместимых с жизнью.

В качестве подозреваемого задержан ее сын Гурбанлы Рамал Раиз оглу (2007 г.р.). Согласно предварительной версии, преступление совершено с целью наживы. Расследование продолжается.