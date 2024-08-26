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Экс-глава МИД Австрии раскрыла будущее Telegram в Европе

Экс-глава МИД Австрии раскрыла будущее Telegram в Европе

Экс-глава МИД Австрии Карин Кнайсль заявила, что на фоне ареста Павла Дурова Париж не станет вводить санкции против мессенджера Telegram в одиночку, однако будет давить на весь Евросоюз для реализации подобных мер.

Своим мнением она поделилась в беседе с RT.

«Она [Франция], конечно, получит поддержку Еврокомиссии от фон дер Ляйен и Тьерри Бретона — комиссара, отвечающего за социальные сети.

У всех этих чиновников проблемы с независимыми источниками информации, такими платформами, как Twitter (Х), Telegram и TikTok», — заявила Кнайсль.

По ее словам, Дурова нельзя обвинять в намеренном поощрении преступности в мессенджере, поскольку Telegram контактировал с необходимыми органами в сфере безопасности.

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