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Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня день рождения Мехрибан Алиевой

Сегодня день рождения первого вице-президента Азербайджана, президента Фонда Гейдара Алиева, посла доброй воли ЮНЕСКО и ИСЕСКО Мехрибан Алиевой.

Алиева Мехрибан Ариф гызы родилась 26 августа 1964 года в городе Баку в семье интеллигентов.

В 1982 году окончила с золотой медалью среднюю школу №23 города Баку и поступила на лечебно-профилактический факультет Азербайджанского государственного медицинского института имени Н.Нариманова.

В 1988 году с отличием окончила 1-ый Московский государственный медицинский институт имени М.Сеченова.

С 1988 по 1992 год работала в Московском научно-исследовательском институте глазных болезней под руководством академика Краснова.

С 1995 года занимает пост президента в созданном по её инициативе Фонде культуры Азербайджана.

С целью более широкой пропаганды азербайджанской культуры в 1996 году Мехрибан Алиевой был учрежден журнал «Азербайджан – Ирс», издающийся на трех языках (азербайджанском, русском, английском).

В 2002 году была избрана президентом Федерации гимнастики Азербайджана.

Мехрибан Алиева является президентом Фонда Гейдара Алиева, официальное открытие которого состоялось 10 мая 2004 года.

13 августа 2004 года за свои усилия в области сохранения и развития устной народной литературы и музыкального наследия Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ЮНЕСКО.

С 2004 года является членом Политического совета партии «Ени Азербайджан».

В 2005 году получила ученую степень кандидата философских наук.

На проведенных 6 ноября 2005 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии «Ени Азербайджан» по второму Азизбековскому округу номер 14, была избрана депутатом, набрав 92.12% (23106 голосов) голосов.

За широкомасштабную и самоотверженную деятельность в различных сферах, включая диалог между цивилизациями, внимание к детям, нуждающимся в заботе, улучшение их жизненных условий, большую поддержку образованию и проектам, претворяемым в жизнь в исламском мире, 23 ноября 2006 года Мехрибан Алиева была удостоена почетного звания Посла доброй воли ИСЕСКО.

По распоряжению президента Азербайджана от 5 мая 2009 года за плодотворную деятельность в общественно-политической и культурной жизни Азербайджанской Республики Мехрибан Ариф гызы Алиева была удостоена Премии Гейдара Алиева.

На проведенных 7 ноября 2010 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии «Йени Азербайджан» по второму Хазарскому округу номер 14, была избрана депутатом, набрав 94.49% (31797 голосов) голосов.

8 декабря 2012 года Генеральная ассамблея Европейского олимпийского комитета приняла решение о проведении в 2015 году Первых Европейских игр в городе Баку. С целью проведения Первых Европейских игр на высоком уровне 17 января 2013 года был создан Организационный комитет во главе с Мехрибан Алиевой.

По распоряжению президента Азербайджана Ильхама Алиева от 29 июня 2015 года Мехрибан Алиева награждена орденом «Гейдар Алиев» за плодотворную деятельность в развитии культуры, образования, здравоохранения и спорта в Азербайджане, широкую пропаганду в международном масштабе культурного наследия азербайджанского народа и большие заслуги в организации первых Европейских игр.

На проведенных 1 ноября 2015 года выборах в Милли Меджлис Мехрибан Алиева, кандидатура которой была выдвинута от партии «Ени Азербайджан» по Хазарскому округу №14, избрана депутатом, набрав 96,7% (38 029) голосов.

В 2016 году на IV Съезде азербайджанцев мира была избрана членом Координационного совета азербайджанцев мира.

21 февраля 2017 года по Распоряжению президента Ильхама Алиева Мехрибан Алиева была назначена первым вице-президентом Азербайджана.

В 1983 году Мехрибан Алиева создала семью с Ильхамом Алиевым. Имеет дочерей Лейлу и Арзу, сына Гейдара.

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