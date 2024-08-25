Арест Дурова соответствует Акту о цифровых услугах ЕС

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Арест сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова полностью соответствует принципам и духу Акта о цифровых услугах Евросоюза, сообщил ТАСС источник в юридических кругах Брюсселя.

«Арест Дурова в Париже в полной мере соответствует духу и принципам Акта о цифровых услугах ЕС, который гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней. Если оператор хочет избежать наказания, он обязан автоматически удалять запрещенный европейским регулятором контент. В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности, в этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС предусматривает ответственность оператора только как юридического лица, а штрафные санкции «носят исключительно экономический характер».

«По сути дело Дурова повторяет прецедент Ассанжа. В обоих случаях удар наносится по создателю крупного независимого медийного ресурса с использованием уголовных обвинений», – сказал он.

«Наличие у бизнесмена французского гражданства в значительной степени развязывает руки представителям обвинения», – отметил собеседник. В то же время, он полагает, что «вне зависимости от гражданства Дурова, для СМИ он останется русским, что значительно снижает возможности его общественной поддержки в Европе».

Собеседник агентства также считает, что адвокаты Дурова «столкнутся с дополнительными сложностями, поскольку часть выдвинутых в его отношении обвинений связана с «национальной безопасностью», что значительно расширяет полномочия силовиков», – подчеркнул юрист.