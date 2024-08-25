В России призвали поддержать Баку в его борьбе с французским неоколониализмом |
«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника |
Борт МЧС Азербайджана тушит пожары в Турции (видео) |
Ушел из жизни последний участник II Мировой войны из Имишлинского района |
Подземный толчок в Шамахы |
Дурову грозит 20-летний тюремный срок |
Илон Маск: Задержание Дурова во Франции — предвестник казней за лайки в Европе |
Французские спецслужбы задержали Дурова по прибытии из Азербайджана |
МИД ответил Швабе и предупредил его о запрете въезда в Азербайджан на COP29 |
Главное Мир

Арест Дурова соответствует Акту о цифровых услугах ЕС

Арест Дурова соответствует Акту о цифровых услугах ЕС

Арест сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова полностью соответствует принципам и духу Акта о цифровых услугах Евросоюза, сообщил ТАСС источник в юридических кругах Брюсселя.

«Арест Дурова в Париже в полной мере соответствует духу и принципам Акта о цифровых услугах ЕС, который гласит, что оператор социальной сети или интернет-платформы ответственен за любой контент, который размещен на ней. Если оператор хочет избежать наказания, он обязан автоматически удалять запрещенный европейским регулятором контент. В то же время Акт о цифровых услугах не подразумевал личной или уголовной ответственности, в этом смысле французское обвинение пошло значительно дальше», – отметил собеседник агентства.

Он напомнил, что Акт о цифровых услугах ЕС предусматривает ответственность оператора только как юридического лица, а штрафные санкции «носят исключительно экономический характер».

«По сути дело Дурова повторяет прецедент Ассанжа. В обоих случаях удар наносится по создателю крупного независимого медийного ресурса с использованием уголовных обвинений», – сказал он.

«Наличие у бизнесмена французского гражданства в значительной степени развязывает руки представителям обвинения», – отметил собеседник. В то же время, он полагает, что «вне зависимости от гражданства Дурова, для СМИ он останется русским, что значительно снижает возможности его общественной поддержки в Европе».

Собеседник агентства также считает, что адвокаты Дурова «столкнутся с дополнительными сложностями, поскольку часть выдвинутых в его отношении обвинений связана с «национальной безопасностью», что значительно расширяет полномочия силовиков», – подчеркнул юрист.

Теги:
Из этой рубрики
Арест Дурова соответствует Акту о цифровых услугах ЕС
Мир

Арест Дурова соответствует Акту о цифровых услугах ЕС

2024/08/25, 13:29
Кеннеди-младший на фоне ареста Дурова заявил о защите свободы слова
Мир

Кеннеди-младший на фоне ареста Дурова заявил о защите свободы слова

2024/08/25, 13:16
Дуров просчитался, считает Медведев
Мир

Дуров просчитался, считает Медведев

2024/08/25, 13:04
Москва требует от Парижа отчитаться о задержании Дурова
Мир

Москва требует от Парижа отчитаться о задержании Дурова

2024/08/25, 12:54
При обстреле поселка в Белгородской области погибли 5 человек, растет число раненых (обновлено)
Мир

При обстреле поселка в Белгородской области погибли 5 человек, растет число раненых (обновлено)

2024/08/25, 12:09
«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника
Мир

«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра, Израиль объявил режим ЧС. Хроника

2024/08/25, 11:42
Маск выступил в поддержку Дурова (видео)
Мир

Маск выступил в поддержку Дурова (видео)

2024/08/25, 10:40
Дуров подозревал о риске задержания во Франции
Мир

Дуров подозревал о риске задержания во Франции

2024/08/25, 10:26
Дуров жаловался на слежку ФБР (видео)
Мир

Дуров жаловался на слежку ФБР (видео)

2024/08/25, 09:59