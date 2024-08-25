«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра (обновлено, видео)

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08:15 Около 200 ракет было выпущено из Ливана по территории Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

07:59 Шиитское движение «Хезболла» после ракетного нападения на Израиль сообщило о «первоначальном ответе» на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шукра. Об этом говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале «Хезболлы».

В нем отмечается, что исламское сопротивление в качестве «первоначального ответа на убийство в южном пригороде Бейрута Фуада Шукра начало в воскресенье воздушную атаку» по военным целям на территории Израиля. «Для завершения этих военных операций потребуется некоторое время», – указывается в сообщении.

По данным израильских СМИ, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 100 ракет. «Хезболла» сообщила об окончании первого этапа ответного удара по Израилю, заявив, что поражено 11 военных целей.

При этом в Израиле на 48 часов объявлена «особая ситуация», заявил министр обороны Йоав Галлант.

«Особая ситуация» — это юридический термин, используемый в чрезвычайных ситуациях. Такой режим предоставляет властям больше полномочий над гражданским населением для оптимизации усилий по обороне страны.