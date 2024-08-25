«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра (обновлено, видео) |
Дурову грозит 20-летний тюремный срок |
Илон Маск: Задержание Дурова во Франции — предвестник казней за лайки в Европе |
Французские спецслужбы задержали Дурова по прибытии из Азербайджана |
МИД ответил Швабе и предупредил его о запрете въезда в Азербайджан на COP29 |
Рассекречено: Англия и Франция хотели достичь краха СССР, разбомбив нефтепромыслы Баку |
Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео) |
Погибли 8 заложников, захваченных заключенными-исламистами в Волгоградской области РФ (обновлено, видео 18+) |
Боррель: Мы не являемся стороной в войне России и Украины, но мы — часть этой игры |
Главное Армия

«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра (обновлено, видео)

"Хезболла" реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра (обновлено, видео)

08:15  Около 200 ракет было выпущено из Ливана по территории Израиля, сообщает The Jerusalem Post.

07:59  Шиитское движение «Хезболла» после ракетного нападения на Израиль сообщило о «первоначальном ответе» на убийство в Бейруте командира своего военного крыла Фуада Шукра. Об этом говорится в заявлении, размещенном в телеграм-канале «Хезболлы».

В нем отмечается, что исламское сопротивление в качестве «первоначального ответа на убийство в южном пригороде Бейрута Фуада Шукра начало в воскресенье воздушную атаку» по военным целям на территории Израиля. «Для завершения этих военных операций потребуется некоторое время», – указывается в сообщении.

По данным израильских СМИ, со стороны Ливана в сторону Израиля было выпущено более 100 ракет. «Хезболла» сообщила об окончании первого этапа ответного удара по Израилю, заявив, что поражено 11 военных целей.

При этом в Израиле на 48 часов объявлена «особая ситуация», заявил министр обороны Йоав Галлант.

«Особая ситуация» — это юридический термин, используемый в чрезвычайных ситуациях. Такой режим предоставляет властям больше полномочий над гражданским населением для оптимизации усилий по обороне страны.

Теги:
Из этой рубрики
"Хезболла" реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра (обновлено, видео)
Армия

«Хезболла» реализует план возмездия за гибель Фуада Шукра (обновлено, видео)

2024/08/25, 08:15
Израиль нанес авиаудар по объектам «Хезболлы» на юге Ливана
Армия

Израиль нанес авиаудар по объектам «Хезболлы» на юге Ливана

2024/08/25, 07:31
Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями
Армия

Начальник Генштаба Керим Велиев понаблюдал за азербайджано-казахскими учениями

2024/08/24, 17:25
Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)
Армия

Украина нанесла удар дронами по Воронежской области (фото, видео)

2024/08/24, 07:54
На совместных учениях «Алтын кыран – 2024» азербайджанские военные отработали налет на укрытия НВФ (фото)
Армия

На совместных учениях «Алтын кыран – 2024» азербайджанские военные отработали налет на укрытия НВФ (фото)

2024/08/23, 18:50
Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Казахстана (фото)
Армия

Состоялась встреча начальников генштабов ВС Азербайджана и Казахстана (фото)

2024/08/23, 18:29
Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео)
Армия

Азербайджанская армия провела стрельбы из РСЗО «Смерч», уничтожив условного противника (видео)

2024/08/23, 10:09
Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Казахстан
Армия

Начальник Генштаба Азербайджана отправился в Казахстан

2024/08/23, 09:06
ВСУ ударили американскими бомбами по российскому опорному пункту в Курской области
Армия

ВСУ ударили американскими бомбами по российскому опорному пункту в Курской области

2024/08/23, 00:23