Украинцев предупредили, что новая зима будет сложнее предыдущей

Следующая зима в Украине будет хуже, чем предыдущая.
Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью «ТСН».
«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», – сказал Галущенко.
«Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по восстановлению генерации и построению дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем», – добавил министр.
При этом он заявил, что российские обстрелы будут продолжаться.