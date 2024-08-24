Украинцев предупредили, что новая зима будет сложнее предыдущей

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Следующая зима в Украине будет хуже, чем предыдущая.

Об этом заявил министр энергетики Украины Герман Галущенко в интервью «ТСН».

«Нужно готовиться к сложной зиме. К сожалению, она действительно будет сложнее, чем предыдущая. Однако мы должны пытаться иметь возможность автономного обеспечения. Мы же со своей стороны сделаем все, чтобы это не понадобилось», – сказал Галущенко.

«Ключевое влияние на энергосистему оказывают обстрелы. У нас есть планы по восстановлению генерации и построению дополнительной, поэтому мы видим, как пройдем эту зиму, и подготовиться успеем», – добавил министр.

При этом он заявил, что российские обстрелы будут продолжаться.