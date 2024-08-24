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Литва объявила о новой военной помощи для Украины

Литва объявила о новой военной помощи для Украины

Литва намерена до завершения осени передать Украине более 5 тысяч дронов литовского производства.

Литва объявила о новом пакете военной помощи, который должен прибыть в Украину до начала сентября. Как передает корреспондент УНИАН, об этом премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом Польши Анджеем Дудой.

«Позиция Литвы такая же понятная, как и простая: Украина должна победить, Россия должна проиграть», – подчеркнула Шимоните.

В этой связи, премьер заверила, что Литва продолжит поддерживать Украину, чего бы эта победа не требовала.

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