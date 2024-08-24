Турция планирует принять на вооружение шесть подлодок нового типа

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Это произойдет к 2029 году, отметил президент республики Реджеп Тайип Эрдоган, сообщает ТАСС.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что к 2029 году ВМС республики получат шесть отечественных подлодок нового типа. Об этом он заявил на церемонии принятия на вооружение первого такого корабля TCG Piri Reis.

«В этот особенный день мы вместе с командованием принимаем на вооружение нашу новую подводную лодку TCG Piri Reis, имеющую решающее значение для нашей армии, оборудованную воздухонезависимой двигательной установкой. В этом году пройдут испытания второй подлодки этого типа TCG Hizir Reis, и в 2025 году она будет передана ВМС. Третья лодка, TCG Murat Reis поступит на вооружение в 2026 году. К 2029 году все шесть подлодок этого типа поступят на вооружение», – заявил Эрдоган в эфире местных телеканалов.

Президент указал, что Турция – «страна, окруженная с трех сторон морями, которой нужен сильный и эффективный военно-морской флот». Новые подлодки, по его словам, являются стратегическим вооружением турецкого флота, оборудованы отечественными видами вооружений и других систем. При этом, как указал Эрдоган, к реализации мечты получить собственную подлодку страна шла 138 лет.