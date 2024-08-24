Россия расширит сотрудничество с Афганистаном

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Россия намерена расширить сотрудничество с Афганистаном, увеличив товарооборот между странами до трех миллиардов долларов в 2025 году. Об этом агентству РИА Новости сообщил глава Российского делового центра в Афганистане Рустам Хабибуллин.

Он заявил, что данный вопрос обсуждался в ходе встречи представителей делового совета с исполняющим обязанности министра сельского хозяйства Афганистана Атауллой Омари. По словам Хабибулина, Москва и Кабул также обсудили вопрос увеличения экспорта и импорта сельхозпродукции, развитие деятельности российских компаний в Афганистане и проработку логистических маршрутов.

«Перед нами поставлена задача увеличить товарооборот между странами в 2025 году — три миллиарда долларов, а в 2030-м выйти на десять миллиардов долларов в год», — сказал Хабибулин, добавив, что основную часть товарооборота будут составлять сельскохозяйственные продукты.

Ранее заместитель премьер-министра по экономическим вопросам во временном правительстве радикального движения «Талибан» Абдул Гани Барадар Ахунд предложил российским предпринимателям инвестировать в экономику Афганистана. По его словам, страна имеет множество перспектив для торговли и вложений, и иностранным инвесторам стоит воспользоваться этими возможностями.