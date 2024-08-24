Зеленский подписал закон о ратификации Римского статута

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Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 24 августа, подписал закон о ратификации Римского статута, лежащего в основе деятельности Международного уголовного суда (МУС).

Судя по карточке законопроекта на сайте Рады, он был подан Зеленским в Верховную раду и зарегистрирован 15 августа. «Еще один проект предусматривает внесение изменений в Уголовный и Уголовный процессуальный кодексы Украины на фоне ратификации», – отмечает украинское онлайн-издание Hromadske.

В случае ратификации закона Украина сможет стать полноправным членом МУС. «Впоследствии Украина обретет полноправное членство в Суде и примет участие в работе Ассамблеи государств – участников Римского статута», – цитирует Hromadske пояснительную записку.

Верховная рада Украины проголосовала за ратификацию Римского статута 21 августа. Как пояснил тогда министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба, этот шаг должен сделать еще более эффективным сотрудничество Киева с МУС, направленное на то, чтобы привлечь к ответственности причастных к военным преступлениям РФ в Украине.

На сегодняшний день Международный уголовный суд в Гааге выдал уже шесть ордеров на арест россиян, обвиняемых в военных преступлениях, в том числе ордер на арест президента РФ Владимира Путина.