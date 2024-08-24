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В Аризоне после угроз убийством Трампу арестован мужчина

В Аризоне после угроз убийством Трампу арестован мужчина

Полиция округа Кочиз в американском штате Аризона поместила под стражу 66-летнего Рональда Сивруда, который ранее неоднократно угрожал в соцсетях убийством кандидату в президенты США Дональду Трампу. Об этом офис окружного шерифа сообщил в пятницу, 23 августа. Задержание Сивруда произошло 22 августа – в тот же день, когда экс-глава Белого дома приехал в округ для выступления на границе США и Мексики в рамках своих предвыборных мероприятий.

Сивруд «в последние пару недель» опубликовал в неназванных социальных сетях как минимум два сообщения с «формулировками, указывающими на причинение телесных повреждений кандидату», уточнил телеканал CNN. Одно из сообщений было опубликовано 21 августа – за день до приезда Трампа в округ.

Сивруд при этом уже находился в розыске в связи другими правонарушениями – в частности, вождении в нетрезвом виде, побеге с места преступления и как человек, не зарегистрировавший себя в качестве лица, совершившего преступление сексуального характера.

В офисе шерифа заявили, что мужчина был «взят под стражу без инцидентов». Данные о нем были переданы Секретной службе США, она проводит дальнейшее расследование.

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