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Главное Мир

МИД Китая подтвердил визит Салливана в Пекин

МИД Китая подтвердил визит Салливана в Пекин

Внешнеполитическое ведомство Китая подтвердило, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит 27-29 августа Китай и встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении официального представителя ведомства Мао Нин.

«По приглашению <…> Ван И помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 27-29 августа посетит Китай для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций», – говорится в сообщении.

Ранее о запланированном первом визите Салливана в КНР проинформировала американская сторона. Помимо встречи с Ван И, Салливан встретится с «другими должностными лицами КНР высокого ранга», говорится в письменном заявлении Белого дома о поездке помощника президента США в Пекин. По свидетельству американской стороны, обсуждаться в ходе предстоящих контактов будет в том числе российско-украинский конфликт.

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