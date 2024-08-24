МИД Китая подтвердил визит Салливана в Пекин

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Внешнеполитическое ведомство Китая подтвердило, что помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан посетит 27-29 августа Китай и встретится с министром иностранных дел КНР Ван И.

Об этом говорится в опубликованном на сайте МИД КНР сообщении официального представителя ведомства Мао Нин.

«По приглашению <…> Ван И помощник президента США по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан 27-29 августа посетит Китай для проведения нового раунда китайско-американских стратегических коммуникаций», – говорится в сообщении.

Ранее о запланированном первом визите Салливана в КНР проинформировала американская сторона. Помимо встречи с Ван И, Салливан встретится с «другими должностными лицами КНР высокого ранга», говорится в письменном заявлении Белого дома о поездке помощника президента США в Пекин. По свидетельству американской стороны, обсуждаться в ходе предстоящих контактов будет в том числе российско-украинский конфликт.