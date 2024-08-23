Байден созвонился с Зеленским и объявил о новом пакете помощи Украине

Соединенные Штаты Америки объявили о новом пакете военной помощи для Украины.
Об этом заявил президент США Джо Байден, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Белый дом.
«Завтра, когда народ Украины будет отмечать свой День Независимости, пусть будет ясно: когда началась бессмысленная война России, Украина была свободной страной. Сегодня она все еще остается свободной страной. И война закончится, когда Украина останется свободной, суверенной и независимой страной», – заявил Байден.
По его словам, он беседовал с президентом Владимиром Зеленским. Он также объявил о том, что США предоставит Украине новый пакет военной помощи, включающий:
– ракеты противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры Украины;
– оборудование для борьбы с беспилотниками и противотанковыми ракетами для защиты от эволюционирующей тактики России на поле боя;
– боеприпасы для солдат на передовой и мобильные ракетные комплексы, защищающие их.