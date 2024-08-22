В российском порту «Кавказ» затонул паром, атакованный ВСУ (обновлено, видео)

ВСУ атаковали паром с топливными цистернами в российском порту «Кавказ».
Сотрудников порта «Кавказ» эвакуировали после атаки ВСУ.
19:48 В результате полученных повреждений паром в акватории порта «Кавказ» затонул, сообщил оперштаб Кубани.
Очагов возгорания на территории самого порта нет.
Пять человек находились, по предварительным данным, на пароме с цистернами в порту «Кавказ» в момент украинской атаки, их судьба выясняется.
На пароме находилось 30 цистерн с топливом.
18:46 Украинская сторона атаковала железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ», произошел пожар, площадь уточняется.
Об этом говорится в сообщении оперативного штаба Краснодарского края в Telegram-канале.
«Очередную попытку теракта на территории Краснодарского края совершил киевский режим – атакован железнодорожный паром с топливными цистернами в порту «Кавказ». На месте работают экстренные и специальные службы», – говорится в сообщении.