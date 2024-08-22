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Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Венгрия предложила новую схему транзита нефти через Украину

Венгерская нефтегазовая компания Mol ведет переговоры о новой схеме транзита российской нефти через территорию Украины, в соответствии с которой она будет нести ответственность за поставки, пишет Reuters со ссылкой на главу канцелярии премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергея Гуйяша.

Гуйяш рассказал, что Mol ищет альтернативные решения после того, как Украина запретила транспортировку нефти ЛУКОЙЛа по ее трубопроводам. Вместе с тем, отметил глава канцелярии Орбана, новая схема транзита будет более дорогостоящей и рискованной.

Украина расширила санкции против ЛУКОЙЛа в июне 2024 года, запретив компании транзит нефти по своей территории. В результате топливо перестали получать Венгрия и Словакия. В июле глава венгерского МИДа Петер Сийярто рассказывал о работе Mol и ЛУКОЙЛа над юридическим решением этой проблемы.

Поставки российской нефти осуществлялись по нефтепроводу «Дружба». Изначально топливо поступало в белорусский Мозырь, после чего разделялось на северную (через Белоруссию и Польшу в Германию) и южную (через Украину, Словакию, Чехию и Венгрию) ветви.

После начала военной операции на Украине ЕС запретил транспортировку российской нефти и нефтепродуктов по морю. Сначала для «Дружбы» сделали исключение, однако в июне 2023 года под санкции попали поставки по северной ветви нефтепровода.

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