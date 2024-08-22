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Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки России под Москвой

Украинские дроны атаковали Центр радиотехнической разведки России под Москвой

Украина нанесла удары дронами по центру радиотехнической разведки и аэропорту в Подмосковье, а также по российской авиабазе в Ростовской области, сообщил глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов изданию The War Zone.

В статье также упоминаются кадры, распространяющиеся в сети, на которых виден удар БПЛА вблизи авиабазы «Оленья» в Мурманске, где размещены российские стратегические бомбардировщики за Полярным кругом.

«Сегодня мы провели несколько операций с использованием беспилотников», — заявил Буданов. По его словам, атакам подверглись аэропорт «Остафьево» и авиабаза «Миллерово». В общей сложности было задействовано около 50 беспилотников. Точные масштабы ущерба пока не установлены.

«Сейчас мы проводим проверку», — добавил он.

Издание отмечает, что аэропорт «Остафьево» выполняет ряд задач для российского Минобороны, а в 2018 году там были установлены массивные кольцевые антенные решетки. Возможно, что вместо них был поражен другой объект радиотехнической разведки в районе аэропорта.

Буданов не уточнил, где именно находится атакованный центр радиотехнической разведки. В то же время, российская сторона утверждает, что все беспилотники, направлявшиеся в Москву и другие регионы, были сбиты.

Буданов также сообщил, что предыдущая атака украинских беспилотников на российский аэропорт «Саваслейка» привела к уничтожению перехватчика МиГ-31 и двух транспортных самолетов Ил-76. Тогда авиабаза была атакована около 10 беспилотниками.

В материале подчеркивается, что все объекты, подвергшиеся ночным атакам, уже были атакованы ранее. Так, налеты на Москву повторяются, последняя атака на авиабазу «Миллерово» произошла в июле, а «Остафьево» был атакован в апреле.

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